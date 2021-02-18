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بالفيديو - نانسي عجرم برفقة ممثلة هندية وابنتهما

18 - فبراير - 2021
نانسي عجرم

نانسي عجرم

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ظهرت الفنان اللبنانية نانسي عجرم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو وهي وهي تلتقط صورة برفقة النجمة الهندية أيشواريا راي وزوجها الممثل أبيشاك باتشان وابنتهما، من أجل التقاط صورة برفقتهم في أحد الأماكن العامة. ولم يعرف تاريخ تسجيل هذا الفيديو إلا أنه لاقى رواجاً واسعاً في صفوف عدد من متابعيها.

وكانت نانسي قد نشرت مؤخراً فيديو ظهرت فيه في أحد مطاعم دبي وسط عدد من الأصدقاء بأجواء فرح، وبدت فيه عجرم بإطلالة كاجوال تاركة شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة.

https://www.instagram.com/p/CLZgTfMhyTA/?igshid=16qrhlg9mcm04

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