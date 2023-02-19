بالفيديو.. نجوم مصر يحتفلون بتخرّج أبنائهم من الجامعة

احتفل عدد من نجوم الفن في مصر بتخرج أبنائهم من الجامعة الأميركية في القاهرة، وحرصوا على توثيق هذه اللحظة.

فقد نشر الفنان المصري هاني رمزي مقطع فيديو يجمعه بمصطفى قمر والمخرج المصري رامي إمام نجل الزعيم عادل إمام، خلال تواجدهم في حفل تخرج أبنائهم من الجامعة الأميركية.

وظهر الثلاثي وهم يرددون نفس الجملة في توقيت واحد، حيث قالوا “احنا النهاردة بتتخرج عيالنا من الجامعة الأميركية.. مبروك لينا”، ليتابعوا بعدها الحديث مؤكدين أنّ أهم حدث بالنسبة إليهم أنهم لن يقوموا بدفع المصاريف الجامعية مرة أخرى، حيث قال كل واحد منهم “مش هندفع تاني”.

الثلاثي حرص على التقاط الصور مع بعضهم بعضًا وبصحبة أبنائهم، كما التقطوا العديد من الصور مع باقي الممثلين الشباب الذين تخرجوا هذا العام.

ودفعة هذا العام شهدت تواجد عدد من الفنانين الشباب، أبرزهم مايان السيد وأحمد داش وتيام مصطفى قمر، الذين انتهوا من دراستهم معًا.

إلى ذلك، تلقى هاني رمزي هو وزملاؤه العديد من التعليقات من قبل باقي الزملاء، للتهنئة بمناسبة تخرج أبنائهم، وكان من أبرز المعلقين فيفي عبده وبوسي شلبي وأحمد زاهر.