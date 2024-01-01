بالفيديو.. نجوى كرم لشيرين: ألف مبروك على كل شيء

احتفلت النجمة المصرية، شيرين عبد الوهاب، مع محبيها برأس السنة الجديدة في مدينة دبي، حيث أطلت بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد أيام من انفصالها عن زوجها الفنان، حسام حبيب.

وفي كواليس الحفل الغنائي باركت المطربة اللبنانية نجوى كرم لشيرين قائلة “ألف ألف ألف مبروك على الجو اللي سمعناه وعلى كل شيء” في إشارة يبدو إلى خبر طلاق شيرين.

فيما انهالت التعليقات الساخرة من ذكاء “شمس الغنية” وتلميحها عن خبر طلاق شيرين، مؤكدين أن نجوى كرم تدعم زميلتها المصرية في قرار الطلاق، الذي جاء بعد خلافات وفضائح مع زوجها السابق شغلت الرأي العام المصري.

وكتبت إحداهن “قصدها ألف مبروك ع الفكة من حسام”.