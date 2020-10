بالفيديو – نقل مدرسة من 5 طوابق عبر “آلية المشي” في الصين

في عملية لافتة، تمكنت شركة هندسية في شنغهاي الصينية، من نقل مدرسة بالكامل مكونة من خمسة طوابق، إلى مكان جديد عبر آلية تسمى “آلية المشي”.

واستغرق إنجاز العملية نحو 18 عاما، ويبعد المكان الجديد عن المكان الأصلي، نحو 62 مترا”.

ونشرت الشركة مقطعا مصورا يوضح كيفية إنجاز العملية. وهدفت المدينة من هذه الخطوة الحفاظ على المعلم التاريخي للمبنى الذي يقدر عمره بـ85 عاما.

الآلية المستخدمة شملت 200 داعمة متحركة كانت تتحرك بتنسيق كامل عبر مجسمات استشعار تعمل بالتناوب لأعلى وأسفل.

وقال لان ووجي من شركة Shanghai Evolution Shift التي طورت التكنولوجيا الجديدة عام 2018، إن المستشعرات المرفقة تساعد في التحكم في كيفية تقدم المبنى للأمام، وأضاف أن “الأمر يشبه إعطاء عكازات للمبنى حتى يتمكن من الوقوف ثم المشي”.

وجراء التحديث المعماري المتسارع، شهدت الصين في العقود الأخيرة، هدم العديد من المباني التاريخية، لإخلاء الأرض لناطحات السحاب والمباني الحديثة.

ولكن ذلك أدى ألى قلق متزايد بشأن فقدان التراث المعماري القديم في جميع أنحاء البلاد.

An 85-year-old primary school in Shanghai has been lifted off the ground — in its entirety — and relocated using new technology dubbed the "walking machine." https://t.co/vMl8XtWFgJ pic.twitter.com/Kxo9lK8cDP

— CNN (@CNN) October 30, 2020