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بالفيديو: نمر يصطاد تمساحاً!

منذ 6 ساعات
نمر

نمر

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تمتلك الحيوانات المفترسة قدرة هائلة على الفتك بفرائسها في زمن قياسي أثناء وجودها وسط الغابات.

وتعتمد تلك الحيوانات على سرعة البديهة والمناورة ثم مباغتة فرائسها بهجوم خاطف يعتمد على ضربات قاضية تجعلها تسقط أرضا، لكن هذا الأمر لا يقف عند حدود الغابات ويمتد إلى الكائنات البحرية الموجودة داخل البحيرات والأنهار التي تطل عليها.

ويظهر مقطع فيديو متداول على “تويتر” نمرا يقوم باصطياد تمساح من داخل الماء ويخرج به إلى اليابسة ليفترسه.

ورغم أن التمساح من الكائنات البحرية المفترسة إلا أنه كان في وضع سمح للنمر أن يباغته قبل أن يتمكن من الهرب إلى داخل المياه العميقةو وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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