برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

بالفيديو: نمر يصطاد غزالة بطريقة ماكرة

منذ 13 ساعة
نمر

نمر

A A A
طباعة المقال

يعتمد النمر على مزيج من القوة والمكر في البحث عن فرائسه، التي تعد الغزلان واحدة منها، ورغم أن الغزلان تدرك تلك الحقيقة وتحاول أن تكون في يقظة دائمة للحفاظ على حياتها من تلك الحيوانات المفترسة، إلا أن خطأ واحدا يمكن أن يوقعها بين أنياب نمر مفترس.

ويظهر مقطع فيديو متداول على “تويتر” نمرا يستخدم طريقة ماكرة لاصطياد غزالة وحيدة استطاع أن يترقب وجودها بالقرب من إحدى الأشجار ليجذبها من الخلف.

ويظهر الفيديو أن النمر استطاع أن يجذب الغزالة من الخلف وجرها تحت الشجرة وظل في وضع السكون، بينما تترقب الغزالة منقذا يخلصها من الموت ولا تدري ما الخطوة المقبلة التي سيقدم عليها النمر.

وبصورة مفاجئة، يترك النمر طرف الغزالة الذي كان يمسكه من الخلف لينقض عليها بسرعة، ممسكا رقبتها بين أنيابه حتى يتمكن من القضاء عليها، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

    المزيد من منوعات

    سيرين عبدالنور
    بالفيديو – سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنها كريستيانو
    ليونيل ميسي
    عقد مدى الحياة وخيار العمل كمدرب … إليكم عرض لابورتا لميسي
    نوال الزغبي
    نوال الزغبي: القنبلة الموقوتة قرّبت تنفجر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الاحتجاجات في لبنان
    لهيب الدولار يشعل طرقات لبنان من جديد
    انهيار مبنى - تعبيرية
    فيديو يحبس الأنفاس … مجرور يبتلع منطقة بأبنيتها
    الثقب الأسود
    اكتشاف ثقب أسود مع كتلة أكبر من الشمس بـ 3 ملايين مرة