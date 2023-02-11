بالفيديو.. نمر يهاجم 5 أشخاص داخل قاعة محكمة في الهند

أعلنت الشرطة الهندية، عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل، بعد أن هاجمهم نمر نجح في اقتحام محكمة في ضواحي نيودلهي.

وأظهرت لقطات مصورة للحادث تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عدة رجال أصيبوا في الهجوم، بينهم رجل نُقل من قاعة المحكمة في غازي آباد، فيما كان المتفرجون يراقبونه.

وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه وكالة فرانس برس، أن رجال شرطة يرتدون دروعًا كانوا يلوحون بالعصي المشتعلة، ويضعون الشباك داخل قاعة المحكمة في محاولة لاحتجاز المخلوق.

وقال ضابط في مركز الشرطة المحلي، رافضا الكشف عن اسمه ، “قفز النمر في مجمع المحاكم في حالة من الذعر وأصيب خمسة إلى ستة أشخاص. وتتواصل الجهود للقبض عليه”.

وتقع غازي أباد على الحافة الشرقية لنيودلهي وهي قريبة من مساحة من الغابات التي تعد موطنًا للفهد.

يعيش ما لا يقل عن 12000 نمر في الهند، تم تصنيفها على أنها من الأنواع المعرضة للخطر من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN).

يقول المسؤولون إن نمرًا واحدًا يُقتل في المتوسط ​​يوميًا بسبب ضلاله إلى المناطق التي يشغلها البشر في الهند ، مع ارتفاع عدد الحوادث بسبب تقلص موائل الغابات.

Leopard in Ghaziabad court. pic.twitter.com/cVXOruLr0Z — Raghib Ali (@Ali450Ali) February 8, 2023