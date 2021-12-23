بالفيديو: نوال الزغبي ترقص على أنغام "قلبي على قلبو"

نشرت الفنانة اللبنانبة ​نوال الزغبي​ فيديو جديد على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت نوال بالفيديو من دبي من أعلى مبنى شاهق ترتدي ثوب باللون الأبيض، حيث رقصت الزغبي على ايقاع أغنيتها الجديدة “قلبي على قلبو” حافية القدمين، من أمام المسبح والتي حققت نجاحاً كبيراً والأغنية من كلمات أحمد ماضي و ألحان الفنان اللبناني زياد برجي.

تفاعل الجمهور مع منشور الزغبي بشكل كبير حيث انتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقوا معبرين عن حبهم للفنانة نوال واعجابهم بها وبأعمالها.

وكانت نوال قد أحيت حفلاً غنائياً ضخماً فى إمارة دبى، وأمتعت الزغبي الحضور بوجبة غنائية دسمة، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغنياتها تنوعت بين القديمة والجديدة، بداية من “كدة باى” و”أرقص على قلبى”، مرورا بأغنيات طول عمري بحلم يا غالي والليالي رجعتلي، مع إهدائها جمهورها الإماراتي أغنيتها الوطنية جنة جنة تسلم يا وطنا.