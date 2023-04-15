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بالفيديو.. نوال الزغبي تنجو من حادث خطير

منذ 46 ثانية
نوال الزغبي

نوال الزغبي

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في اجواء فرح فيما كانت الفنانة نوال الزغبي تقوم بتصوير كليب اغنية “حفلة”، نجت الفنانة من حادث خطير بحيث وقع احد المصابيح الكهربائية المعلقة في السقف في مكان تواجدها.

ونشرت نوال على حسابها عبر تيك توك مقطع فيديو ظهرت فيه مرعوبة مما حصل اذ وقع المصباح في المكان الذي كانت تقف فيه.

@nawalelzoghbi

يعني كنت متت🙈🙈 بس بالنسبة لالها “عادي فقعت لمبة” 🤔😂 #انا_مش_بتساب #نوال_الزغبي #behindthescenes

♬ original sound – Nawal el zoghbi

 

وطمأنت نوال الجمهور على صحتها مشيرة الى ان الاضرار انقضت بسقوط المصباح فقط، و كتبت في تعليق على الفيديو: “يعني كنت متت، بس بالنسبة لالها “عادي فقعت لمبة” .

وتقاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مهنئين نوال على سلامتها ومتمنيين لها عملا موفقا.

 

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