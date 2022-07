بالفيديو: نورمحمدوف يرد على دعوة أليكس فيرغسون لتناول النبيذ بطريقة ساخرة

كشف بطل الفنون القتالية المختلطة السابق، الروسي حبيب نورمحمدوف، عن موقف طريف جمعه بالسير أليكس فيرغسون خلال لقاء مانشستر يونايتد وضيفه إيفرتون، في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وحضر نورمحمدوف اللقاء لمؤازرة نجمه المفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي عاد لفريق مانشستر يونايتد.

وتحدث نورمحمدوف خلال مقابلة عن موقف طريف جمعه بفيرغسون، عندما دعاه إلى شرب النبيذ، ليرفض الروسي ذلك بطريقة مازحة.

وقال نورمحمدوف: “كنا في أولد ترافورد مع باتريس إيفرا، ويوسين بولت، والسير أليكس فيرغسون الذي عرض عليّ شرب النبيذ. لم أعرف كيف أوضح لفيرغسون أنني مسلم ولا أشرب، لذا قلت له إن فعلت ذلك فسأحطمكم جميعاً… وقد فهموني”.

وأضاف: “يعلم جميع أصدقائي أنني أتناول الأكل الحلال ولا أشرب الخمر”.

ونشر مانشستر يونايتد عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لمحمدوف وهو يحمل القميص رقم 7، مكتوباً عليه اسمه، مرحباً به في “أولد ترافولد”.

Khabib: "If I drink I can smesh all of you guys"

The moment Khabib met Sir Alex Ferguson yesterday at Old Trafford and was asked if he wanted some wine 😂 pic.twitter.com/tnhKkpUk9Z

— muslim daily (@muslimdaily_) October 3, 2021