بالفيديو.. هاني شاكر يكشف مصير عودة حسن شاكوش للغناء

أثيرت حالة من الجدل حول عودة مغنى المهرجانات حسن شاكوش، للغناء مرة أخرى بعد فترة من الوقف خاصة بعد تقديمه اعتذاراً رسمياً لنقابة المهن الموسيقية.

وقال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، خلال لقاءه مع برنامج ET بالعربي، على هامش افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى: “مفيش حد هيتعاقب طول عمره وفي الوقت المناسب المجلس هيتخذ إجراءات بشأن حسن شاكوش”.

وأضاف هانى شاكر: “قرار إيقاف حسن شاكوش مش قرارى لوحدى قرار المجلس كله”.

وتابع: “يمكن عودة حسن شاكوش إذا أثبت حسن نيته وعدم تكرار الخطأ مرة ثانية”.

وأكد سعد متولى مستشار نقابة المهن الموسيقية، أن مجلس النقابة برئاسة النقيب هانى شاكر لم يصدر قراراً رسمياً حتى الآن بشأن أزمة حسن شاكوش، بعد الالتماس الذي تقدمه به مؤدي المهرجانات.