بالفيديو.. هدف راشفورد الرائع في مرمى "نوتنجهام فورست"

واصل ماركوس راشفورد تألقه هذا الموسم وهز الشباك مجددا ليساعد مانشستر يونايتد في الفوز 3-صفر على مضيفه نوتنجهام فورست في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم (الأربعاء 25-1-2023).

وأحرز مهاجم إنجلترا هدفا بجهد فردي رائع بعد ست دقائق حين تلاعب بالمدافعين وافتتح التسجيل، رافعا رصيده إلى 18 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم.

ولم يسجل أكثر منه مع ناد إنجليزي بموسم 2022-2023 سوى إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

واعتقد فورست أنه تعادل سريعا في سيتي جراوند لكن هدف سام ستوريدج من هجمة مرتدة ألغي للتسلل بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد.

ونجح يونايتد في تعزيز تقدمه قبل الاستراحة حين سجل المعار فاوت فيخورست هدفه الأول منذ انضمامه للفريق من متابعة لتسديدة أنتوني المرتدة من الحارس.

وأنهى الهدف أي فرصة لفورست في التعويض بينما أضاف برونو فرنانديز الهدف الثالث في وقت متأخر ليضمن استمرار يونايتد في مطاردة لقبه الأول منذ 2017.

وقال إريك تن هاج مدرب يونايتد “أنا سعيد بالأداء خلال 90 دقيقة وتحكمنا في اللقاء، هناك لحظة واحدة كان من الممكن أن تتغير فيها المباراة ويجب أن نتوخى الحذر من ذلك وأن نتطور”.

وأضاف “في هذه الأجواء وبهذه الروح لا يمكن إيقاف راشفورد، يمكنه أن يتحلى بالإبداع في الثلث الأخير وأن يفعل أشياء جنونية ومبدعة وشجاعة”.

ودخل يونايتد اللقاء بعد أول هزيمة منذ نوفمبر تشرين الثاني بجميع المسابقات أمام أرسنال يوم الأحد وبعد ثلاث هزائم في آخر ثلاث مواجهات بقبل نهائي الكأس.

قاعدة مثالية

وفر راشفورد قاعدة مثالية ليونايتد لكسر هذا الرقم، لكن فورست رد جيدا، وألغي هدف التعادل قبل عدة فرص لأصحاب الضيافة.

وتصدى وين هينيسي حارس فورست، الذي شارك بديلا للمعار دين هندرسون الذي لا يمكنه اللعب أمام فريقه الأصلي يونايتد، لتسديدة البرازيلي أنتوني بعد نصف ساعة.

لكن التسديدة التالية لأنتوني أسفرت عن الهدف الثاني بعد أن ارتدت من هينيسي إلى فيخورست ليفتتح رصيد أهدافه في ثالث مباراة له مع يونايتد.

وهتف جمهور يونايتد “ويمبلي” بين الشوطين متمسكا بحلم لعب النهائي في الاستاد الشهير الشهر المقبل.

ولم يستسلم فورست لكن فرنانديز وسع الفارق بالدقيقة 89 ليحبط المنافس قبل زيارة أولد ترافورد في الإياب الأسبوع المقبل.

وقال ستيف كوبر مدرب فورست “نتيجة محبطة بالتأكيد، آخر شيء تريده أن تذهب إلى أولد ترافورد بهذه النتيجة”.

وتابع “راشفورد من أكثر اللاعبين المتألقين في البلاد بالطبع، لكن السماح بما فعله ليس جيدا”.

وفاز نيوكاسل يونايتد 1-صفر على ساوثامبتون في ذهاب المواجهة الأخرى بقبل النهائي.