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بالفيديو: هدف “عالمي” للاعب كرة قدم برازيلي

28 - أبريل - 2021
جانب من المباراة

جانب من المباراة

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سجل مهاجم نادي فلامنغو البرازيلي، بيدرو جيليرمي، هدفا عالميا خلال اللقاء الذي جمع فريقه ضد يونيون لا كاليرا التشيلي، اليوم الأربعاء، في دور المجموعات لمسابقة كأس “ليبرتادوريس”.

وفي الدقيقة 75، عندما كان فريق يونيون لا كاليرا يهاجم بأكبر عدد من اللاعبين ويرمي بثقله لزيارة شباك فلامنغو، ارتدت الكرة من دفاع الفريق البرازيلي، لتصل إلى أحد اللاعبين من نفس الفريق، الذي راوغ أحد مهاجمي الفريق التشيلي، قبل أن ينطلق بسرعة من الجهة اليمنى ويرسل كرة عرضية لزميله جيليرمي، الذي استلمها على مشارف منطقة الجزاء، ليتلاعب بعدها بمدافعين اثنين، وعندما خرج الحارس للتصدي له، رفع جيليرمي الكرة ببراعة من فوق رأس الحارس لتتهادى إلى الشباك.

وانتهت المباراة بفوز فلامنغو بنتيجة 4-1، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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