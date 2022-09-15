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بالفيديو.. هذا ما أهدته فرقة ميّاس لـ "صوفيا فيرغارا"!

منذ 52 دقيقة
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أكّدت “صوفيا فيرغارا”، أحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج America’s got Talent، أن فرقة مياس اللبنانية استحقت الفوز لأن الراقصات شغوفات بما يفعلنه.

وكشفت للـLBCI أن فتيات مياس قدّمن لها هدية وهي قلادة عبارة عن أرزة.

وأكدت فيرغارا أن لبنان بلد قريب الى قلبها نظرًا لكونها ترعرت في منطقة تضم جالية لبنانية في كولومبيا.

وفازت فرقة “مياس” اللبنانية بلقب America’s got talent، بعد منافسة شديدة على اللقب بين أهم المواهب من حول العالم.

وكانت فيرغارا قد منحت فرقة مياس “الباز الذهبي” في المرحلة الأولى من البرنامج، وبذلك تمكّنت الفرقة من تجاوز مرحلة التصفيات والانتقال مباشرة إلى مرحلة العروض نصف النهائية.

من جانب آخر، منح رئيس الجمهورية العماد “ميشال عون” فرقة “مياس” وسام الاستحقاق اللبناني المذهّب، تقديراً لعطاءاتها الفنية ونجاحها في أهم برامج المواهب العالمية.

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