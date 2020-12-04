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بالفيديو: هذا ما طلبته منى زكي من ابنتها خلال مهرجان القاهرة السينمائي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2020 4:41 مساءً
منى زكي وأحمد حلمي

منى زكي وأحمد حلمي

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انطلقت مساء الأربعاء فعالبات مهارجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ 42 في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من النجوم وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم الممثل أشرف عبد الباقي فقرة تمثيلية بعنوان “السينما لو وقفت هنشتغل إيه”، ليبدأ في اختيار أعمال بديلة لمن يعمل بالسينما.

حصلت الفنانة المصرية منى زكي على جائزة فاتن حمامة للتميز، على هامش فعاليات مهرجان الفاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

وعبرت منى زكي، في لقاء مع الإعلامية إنجي علي، عن امتنانها لهذا التكريم، لا سيما أنها حصلت على هذا التكريم في نفس الدورة التي تكرم الكاتب والسيناريست وحيد حامد، موضحة أنها تكن له تقديرا كبيرا.

وطلبت إنجي علي من لي لي أحمد حلمي وابنة منى زكي، أن توجه لوالدتها كلمة بمناسبة حصولها على هذه الجائزة، فبدأت لي لي في توجيه رسالتها باللغة الإنجليزية غير أن منى زكي طلبت منها أن تتحدث باللغة العربية لتقول لها إنها تستحق هذه الجائزة.

واصطحب الفنان المصري أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، ابنتهما الكبرى “لي لي” في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، في أول ظهور إعلامي لها.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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