بالفيديو: هذا ما كشفه موسيقار فيلم موكب المومياوات الملكية

كشف الموسيقار المصري، هشام خرما، مؤلف الموسيقى التصويرية للفيلم التسجيلي “تعالوا مصر”، الذي عُرض خلال احتفالية موكب المومياوات الملكية، أمس السبت، أنه بدأ التحضير لها قبل شهر ونصف الشهر فقط.

وقال خرما في تصريحات بعد الاحتفالية لبرنامج “حديث القاهرة”، المذاع على فضائية “القاهرة والناس” إن الموسيقى استغرقت 45 يوما من أجل تحديد ملامحها، مضيفا أن ما ألهمه في مهمته وساعده على الإنجاز في تلك الفترة الوجيزة هو التاريخ المصري ومشاهد الاستشكافات الأثرية وحرية الأديان التي عرضت بالفيلم.

وقام بتقديم الفيلم التسجيلي “تعالوا مصر”، الفنان المصري، خالد النبوي، الذي حاز على إشادات كبيرة من جانب العديد من المشاهدين والنقاد وزملائه الفنانين.

وأكد هشام خرما لبرنامج “حديث القاهرة” أن صناع فيلم “تعالوا مصر” عاشوا تحديا من أجل إيصال صوت التاريخ في آلة عصرية تتماشى مع موكب المومياوات التاريخي”.

ووصل موكب المومياوات الملكية، الذي يضم 22 مومياء لملوك وملكات مصر الفرعونية إلى المتحف القومي للحضارة في مدينة الفسطاط، أمس السبت، وتم إطلاق 21 طلقة مدفع عند استقبالهم بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتقدم الموكب مركبات ملكية حربية وتزامنت مع عزف الموسيقى العسكرية.

وجاب “موكب المومياوات الملكية” شوارع القاهرة بداية من متحف التحرير في وسط العاصمة المصرية حتى وصل إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في منطقة الفسطاط.

ويعتبر “موكب المومياوات الملكية” أحد أهم الأحداث في مجال السياحة والآثار في مصر، وشهد نقل مومياوات تعود لـ 18 ملكا و4 ملكات ممن حكموا مصر القديمة، وذلك من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى متحف الحضارة المصرية في الجيزة.