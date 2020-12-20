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بالفيديو: هذا ما يحدث لفقاعة الصابون عندما تتجمد

منذ 17 ثانية
فقاعات الماء والصابون

فقاعات الماء والصابون

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يفضل الأطفال اللعب بماء الصابون كثيرا، لا سيما في الحداثق والأماكن الواسعة حيث يستطيع الطفل تتبع الفقاعة حتى آخر لحظة، وهي لعبة تشكل تدخل البهجة على قلوبهم وقلوب الأكبر منهم سنا حتى.

ولهذا السبب أصبح نفخ فقاعات الصابون رغم اختلاف أدواتها، من الألعاب المحببة للأطفال، الذين يستخدمون طرق عدة لجعلها يتطاير في الهواء بالطريقة التي تعكس أشعة الشمس وينتج عنها أشكالا جميلة.

وتتكون فقاعة الصابون من طبقة رقيقة من ماء الصابون يكون لها شكل كروي وتنعكس على سطحها أشعة الشمس التي تظهر ألوان قوس قزح.

ورغم أن فقاعات الصابون لا تدوم إلا لبضع لحظات قبل أن تنفجر سواء ذاتيا أو نتيجة ملامستها لجسم صلب، فإنه يمكن الحفاظ على تلك الفقاعات دون أن تنفجر عن طريق تجميدها كما يظهر مقطع فيديو متداول على “تويتر”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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