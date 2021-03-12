بالفيديو: هذه اللذة تشعر نانسي عجرم بالذنب

كشفت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، عن إصرارها على لذة تشعرها بالذنب، فيما أفصحت عن الرجال الذين أثروا في حياتها.

أكدت عجرم في مقابلة مع مجلة “جمالك” اللبنانية أن أكثر جملة ترددها لبناتها الثلاث هي “غدا أجمل”، موضحة أنها شخصية متفائلة بطبيعتها.

وأضافت أن أكثر ما يشغل تفكيرها دائما هو كيفية تأمين حياة مريحة وسعيدة لبناتها، معترفة أنها أكثر جدية وحزما معهن بسبب قضائها وقتا أطول معهن، وتشاركهن كل التفاصيل اليومية.

وشددت نانسي عجرم على أنها صامدة في بلدها لبنان “إلى أبد الآبدين”، بحسب تعبيرها.

وعن الرجال الذي أثروا في حياتها، أوضحت نانسي عجرم أن الأب هو الرجل الأول والحب الأول في حياة كل فتاة، مؤكدة أن والدها أثر فعلا في حياتها.

واعتبرت الفنانة اللبنانية أن اللذة التي تشعرها بالذنب دائما هي تناولها للشوكولاتة السوداء.

وأشارت إلى أن أكثر حسابات تتابعها على موقع “إنستغرام” هي المتعلقة بالطهي، خصوصا بعد فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس “كورونا” المستجد.