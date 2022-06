بالفيديو: هربا من قيود كورونا... هندي يقيم زفافه في الجو

تراجعت نسبة إقامة حفلات الزفاف عالميا منذ انتشار كورونا في أواخر عام 2019، حيث فرضت الحكومات قوانين صارمة للحد من انتشار الفيروس، الذي اجتاح الدول كاملة.

وللتحايل على قيود كورونا، توصل زوجان هنديان إلى طريقة فريدة لإقامة حفل زفافهما، من خلال إقامته في الجو، للهرب من القيود المفروضة بسبب جائحة “كورونا”، وليستمتعا بالزفاف برفقة المدعويين.

واختار الزوجان استئجار طائرة والتحليق بها برفقة المدعويين للهروب من القيود المفروضة.

وتداول نشطاء، على مواقع التواصل مقاطع مصورة للعروسيين برفقة المدعويين وهم يحلقون في طائرة واحدة، إلا أن الزفاف لم ينته بشكل جيد، إذ تم تسريح طاقم الطائرة من العمل لمخالفتهم القواعد المفروضة بسبب تفشي الجائحة، بحسب ما نقلت هيئة الغذاعة البريطانية “بي بي سي”.

