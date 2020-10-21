بالفيديو – هل جو رعد خطيب مريم حسين؟

اجتمع الفنان المثير للجدل جو رعد مع مريم حسين في جلسة تصوير. وقبلها نشرت الأخيرة “ستوريز” عبر موقع نستغرام تستهزئ بخبر خطوبتهما والذي انتشر عبر مواقع التواصل.

وأثار الفنان جو رد بلبلةً كبيرةً مع الاعلاميّة المغربيّة مريم حسين، بعد انتشار مقطع فيديو يجمعهما في بيروت يتحدّثان فيه عن حقيقة عقد خطوبتهما.

وفي التفاصيل، أخبرت مريم حسين جو رعد في مجموعة القصص القصيرة عبر حسابها على تطبيق سناب شات أن الاعلاميّة مي العيدان سبق وسألتها “هل جو رعد خطيبك؟”.

وردّ جو ساخراً من الشائعة الّتي تطاله مع مريم حسين بالقول “يعني لازم تفضحينا؟”، قبل أن يظهر في فيديوهات أخرى وهما يخضعان لجلسة تصوير جديدة سوياً.