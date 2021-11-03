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بالفيديو: هيفاء وهبي تشعل أجواء بور سعيد

3 - نوفمبر - 2021
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

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بمناسبة افتتاح فندق “هلنان بور فؤاد” في بور سعيد في مصر، شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في حفل فني جماهيري.

وعبرت وهبي عن سعادتها وتفاعلت مع الجمهور قائلة: “شكراً جزيلاً لأهل هذه المدينة الحلوة الطيبين على هذا الاستقبال الرائع، أنا أحب مصر جداً طبعاً وزرت الكثير من المدن فيها ولكن في بور سعيد تحديدا شعرت بحب جديد، حاجة كده من القلب مع ناس طيبة وحقيقية”.

وقدمت هيفاء عدداً من أغنياتها الشهيرة مثل فاكرني، مش قادرة استنى، عندي بغبغان، وتوتا، الواوا، يا حياة قلبي وغيرها وأيضا أغنية داليدا “سالمة يا سالمة” وأطلت بفستان أخضر أنيق.

وحظيت وهبي بموجة من ردود الأفعال على منصات التواصل الاجتماعي من قبل محبيها.

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