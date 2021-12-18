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بالفيديو: وائل كفوري يحيي حفلاً في الإمارات.. والجمهور يتفاعل مع "عمري كلو"

18 - ديسمبر - 2021
وائل كفوري

وائل كفوري

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أحيا الفنان وائل كفوري حفلاً في مدينة الشارقة في الإمارات على مسرح المجاز وكانت مشتركة مع زميله الفنان ملحم زين، مساء الجمعة 17 الحالي.

وتفاعل مع كفوري محبوه الذين حضروا، بشكل كبير، فغنّوا معه أكثر من أغنية ومنها “عمري كلو”.

وطرح وائل أخيراً، أغنية سنجل تحمل اسم “البنت القوية”، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، والأغنية تم تناولها في إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط.

كما يحتفل مع جمهوره بنجاح أغنيته الجديدة “كلنا مننجر” التي تم تقديمها كتتر لمسلسل “داون تاون”، وهي من كلمات الشاعر علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، والتوزيع لجمال ياسين، ومن المنتج الموسيقي حمدي بدر.

ومن جانب آخر نشر الفنان وائل كفوري، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، وعلق قائلاً: “انتظرونا في ميدل بيست على مسرح ساوند ستورم، في الرياض بتاريخ 18-12-2021”.

 

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