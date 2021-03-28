بالفيديو: والد حلا الترك يحتفل مع دنيا بطمة بعد تلقي منى السابر تهديدا بفضح سر كبير

مر أشهر على بدء مشكلة حلا الترك ووالدها مع أمها منى السابر بسبب مبالغ مالية قيل إن الأم سحبتها من حسابات ابنتها المصرفية.

وبالرغم من أحداث المشكلة التي أخذت صدا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعي أخبار الفن في الخليج العربي، إلا أن والد حلا الترك، محمد الترك، يعيش حياته بشكل طبيعي بعيدا عن المشكلات التي تحدثت عنها أغلب وسائل الإعلام العربية.

وشاركت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، على صفحتها في “إنستغرام” مقطع فيديو يظهر الوجه الآخر من حياة عائلة الترك.

وقالت العيدان تعليقا على المنشور باللغة الخليجية المحكية: “عيد ميلاد أبو حلا الترك، كل سنة وأنت طيب… بس ليش يغنون ويقولون لك يا محمد… أنت اسمك موفق منو محمد”.

ويظهر في الفيديو دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد الترك، حيث قدمت له الورود وقالب حلوى.

وبحسب مجلة “سيدتي” المتخصصة بأخبار الفن والنجوم، “ينأى محمد الترك بنفسه تماماً عن الفضائح والمشاكل التي تحصل بين طليقته منى السابر من ناحية وبين ابنتهما حلا الترك ووالدته مها الترك من ناحية أخرى”.

وتعرضت الفنانة الكويتية، منى السابر، لتهدديد قوي من داخل الكويت، بعد الأزمة الأخيرة مع ابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك.

وهدد الصحفي الكويتي، أبو طلال الحمراني، عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، منى السابر، مطالبا إياها بالتوقف عن ملاحقة ابنتها وتحريض الرأي العام ضدها، حتى لا يقوم بكشف أشياء كثيرة عنها.

وأكد الحمراني، أن “حلا الترك تعرضت لأشياء كثيرة من والدتها أوصلتها إلى ما هي فيه الآن”، مشيراً إلى أن “هذه الضغوطات أكبر من تعرضها للتعنيف أو الضرب وهو ما لا تستطيع حلا البوح به”.

وأشار إلى أن “حلا الترك لديها سر تخشى الحديث عنه” قائلا: “الموضوع أن البنت لديها سر، وكانت تتعرض للأذى، وتخشى الحديث، فلو كانت تضربها كانت ستقول مثلا أمي عنيفة في التعامل، لو كانت تستغلها في الإعلانات أيضاً كان من الممكن أن تتحدث بذلك”.

من جانبه، تحدث المحامي والمستشار القانوني، محمد جاسم الذوادي، المسؤول عن القضية، التي رفعتها حلا الترك، في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف عن معلومات جديدة قد تقلب الرأي العام العربي لصالح الفنانة البحرينية الشابة.

وقال: “الجميع يعلم أن سن الرشد القانوني هو شرط أساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم”، مؤكدا أن سن حلا الترك لا يسمح لها حاليا بممارسة حق التقاضي، لأنها فنانة شابة صغيرة لم تبلغ سن 21 وبالتالي ليس لها حق برفع الدعاوي القضائية”.