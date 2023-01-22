الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023 |
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بالفيديو والصورة: فرقة مياس تبهر العالم بعرض يحبس الأنفاس برفقة بيونسيه

منذ 3 دقائق
فرقة مياس وبيونسيه

فرقة مياس وبيونسيه

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أبهرت فرقة “ميّاس” اللبنانية العالم من جديد، إذ قدّمت عرضًا مميزاً إلى جانب النجمة العالمية بيونسيه في افتتاح فندق أتلانتس ذا رويال Atlantis The Royalفي دبي مساء السبت.

وقدّمت فرقة ميّاس، التي فازت مؤخرًا بلقب America’s Got Talent، حركات راقصة مذهلة إلى جانب بيونسيه التي أدّت قائمة من أروع أغانيها.

وبدوره، عبّر مؤسس فرقة ميّاس نديم شرفان، عن حبّه للنجمة العالمية بيونسه وسعادته بالتعاون معها في منشور عبر إنستغرام، قال فيه: “إلى فنانة حياتي بيونسيه، أشكرك على تحقيق حلمي. شكرًا لكونكِ الإنسانة الأكثر تواضعًا واحترافًا”.

وأضاف: “يمكنني أن أعيش في هذه اللحظة إلى الأبد. أحبكِ، وسأحبك دائماً. أنتِ ضوئي”.

 

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