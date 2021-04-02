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بالفيديو والصور: حفل للكشف عن نوع الجنين يتحول لجنازة!

2 - أبريل - 2021
تحطم طائرة يتسبب بمقتل اثنين

تحطم طائرة يتسبب بمقتل اثنين

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تحولت مفاجأة عائلة مكسيكية للكشف عن ”نوع الجنين“ إلى كارثة غير متوقعة، بعدما لقي طياران مصرعهما بحادث تحطم طائرة فوق البحر الكاريبي في مدينة ”كانكون“ المكسيكية، يوم الثلاثاء الماضي.

ووفق صحيفة ”مترو“ البريطانية،“كان الزوجان وضيوفهما يحتفلان في قارب بحفل للكشف عن نوع الجنين من خلال مشاهدة عرض لطائرتين تكشفان عن النوع بطريقة مميزة“.

وبمجرد تحليق إحدى الطائرتين بلافتة تكشف أن نوع الجنين أنثى، ووسط هتاف الجميع من القارب، تحولت المفاجأة إلى كارثة في غضون ثوانٍ.

وسقطت الطائرة وتحطمت في الماء قبل وصول خفر السواحل للمساعدة، وانتشال جثتي الطيارين، حيث تُوفي أحدهما أثناء عملية الإنقاذ، والآخر لم تُجدِ معه الإسعافات الأولية، بينما تم إنقاذ الطيار الرئيس ومساعده.

وعلى الرغم من الحادث المروع، إلا أن المسؤولين أشاروا إلى أنه من حسن الحظ نجاة أصحاب الحفل من الواقعة، وعدم سقوط الطائرة عليهم، مما كان سيجعل الكارثة أكبر.

وكشفت التقارير أن الطائرتين تنتميان لشركة ”سيسنا“ الأمريكية، وتضمن طاقمهما ما بين 2-4 أفراد، وسرعان ما بدأت السلطات، ووكالة الطيران المدني الفيدرالية، التحقيق في الحادث وأسبابه.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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