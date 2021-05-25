الثلاثاء 13 شوال 1442 ﻫ - 25 مايو 2021 |
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بالفيديو والصور – نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بإطلالة ملوكية

منذ 5 ساعات
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

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نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيديو بإطلالة ساحرة وفستان أصفر من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد. وبدت تتنقل فيه مثل الأميرات إثر دعوتها لحضور حفل وتعيينها سفيرة لمجوهرات “دمس”.

وانتشرت صور وفيديوهات من الحفل، وأثنى المتابعون على جمال وأناقة نادين. وقارن بعض المتابعين إطلالة نادين بالإطلالة الأخيرة للممثلة المصرية ياسمين صبري التي ارتدت فيها أيضاً فستانا باللون الأصفر من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران.

يُذكر ان نادين حققت نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني من خلال مشاركتها في مسلسل “عشرين عشرين”.

كما وأنها بدأت بتصوير أولى حلقات مسلسل “صالون زهرا” من بطولتها وبطولة الممثل السوري معتصم النهار، وبطولة الممثلة اللبنانية زينة مكي وباقة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والعرب.

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