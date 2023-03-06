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بالفيديو والصوَر.. هديّة خاصّة من ميسي لنادين نجيم

منذ 47 دقيقة
نادين نجيم وميسي

نادين نجيم وميسي

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تلقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم هدية خاصّة للغاية من اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأهدى ميسي، نجيم، قميص منتخب الأرجنتين موقعًا منه، بالإضافة إلى تقديم قميص باريس سان جيرمان هدية إلى ابنها جيوفاني. ونشرت نادين نجيم مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” للحظة توقيع ميسي على القميصين.

كما قدمت الشكر إلى ميسي حيث قالت: “شكرًا كثيرًا، نحبك يا ميسي، يا لها من مفاجأة رائعة”.

فيما علقت نادين نجيم على حصول ابنها على قميص باريس سان جيرمان الذي يحمل اسم ابنها ورقم ميسي في الفريق الباريسي قائلة: “جيوفاني سيبكي، لا أستطيع الانتظار حتى أريه القميص، يا لها من مفاجأة، سيكون في قمة السعادة”.

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