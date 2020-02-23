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بالفيديو.. وفاة رائد فضاء كان يثق بأن الأرض مسطحة جراء إطلاق فاشل

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نشرت في الإنترنت لقطات دراماتيكية توثق وفاة مهندس أمريكي غير مهني كان ينوي التوجه إلى الفضاء بواسطة صاروخ صممه بنفسه لتأكيد نظريته بأن الأرض ليست كروية بل مسطحة.

 

وأفادت تقارير صحفية أمريكية بأن مايك هيوز المعروف بـ”مايك المجنون” (64 عاما) توفي جراء محاولة إطلاق فاشلة لصاروخ يدوي الصنع كان ينوي أن يصعد بواسطته إلى ارتفاع 1.5 كيلومتر، وذلك في منطقة صحراوية قرب مدينة بارستاو في كاليفورنيا أمس السبت.

وأكد والدو ستاكس الذي كان يتعاون مع هيوز في تحضير الإطلاق أن التجربة فشلت والمهندس لقي مصرعه، دون شرح مزيد من التفاصيل.

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وتظهر اللقطات المنشورة في الإنترنت لحظة إطلاق الصاروخ ومظلة يبدو أنها فتحت قبل الوقت اللازم، ما أدى إلى سقوط هيوز من ارتفاع عال على الأرض.

وكان “مايك المجنون” الذي أعرب مرارا عن ثقته بأن الأرض مسطحة وأبدى نيته التوجه إلى الفضاء لتأكيد ذلك، قد نجح عام 2018 في إطلاق نفسه إلى ارتفاع 570 مترا في عملية مماثلة وهبط بشكل حاد في صحراء موهافي.

المصدر أسوشيتد برس

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