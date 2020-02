بالفيديو.. وفاة رائد فضاء كان يثق بأن الأرض مسطحة جراء إطلاق فاشل

وأفادت تقارير صحفية أمريكية بأن مايك هيوز المعروف بـ”مايك المجنون” (64 عاما) توفي جراء محاولة إطلاق فاشلة لصاروخ يدوي الصنع كان ينوي أن يصعد بواسطته إلى ارتفاع 1.5 كيلومتر، وذلك في منطقة صحراوية قرب مدينة بارستاو في كاليفورنيا أمس السبت.

وأكد والدو ستاكس الذي كان يتعاون مع هيوز في تحضير الإطلاق أن التجربة فشلت والمهندس لقي مصرعه، دون شرح مزيد من التفاصيل.

وتظهر اللقطات المنشورة في الإنترنت لحظة إطلاق الصاروخ ومظلة يبدو أنها فتحت قبل الوقت اللازم، ما أدى إلى سقوط هيوز من ارتفاع عال على الأرض.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f

