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بالفيديو.. ويل سميث يرقص على اغنية "ايه اليوم الحلو ده"

منذ 37 دقيقة
ويل سميث

ويل سميث

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نشر المطرب المصري، أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي على موقع “تيك توك”، يظهر فيه بصحبة النجم العالمي، ويل سميث، وهما يرقصان على أنغام أغنية سعد الشهيرة “إيه اليوم الحلو ده”، معلقًا على الفيديو: “إيه ويل سميث الحلو ده”.

وظهر سميث في مقطع الفيديو، وهو مستمتع بوقته، ويؤدي عددا من حركات الرقص الشرقي مع أحمد سعد.

إلى هذا، يتواجد ويل سميث في السعودية حيث زار محافظة العُلا، وذلك ضمن فعاليات “كأس العلا للهجن”.

وأظهر مقطع فيديو متداولا للنجم الأميركي يتبادل الحديث مع الحاضرين، أثناء زيارته للعلا في اليوم الرابع والأخير من كأس العلا للهجن، ولتشجيع فريق رفيقه “سويز بيتز” المُشارك في “سنام السباقات”.

ومثَّلت زيارة “سميث” للعُلا فرصةً له ليشهد احتفاء أرض الحضارات وزُوّارها بهذه الرياضة المُمتعة والعريقة في موروث المملكة الأصيل.

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