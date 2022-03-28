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بالفيديو: ويل سميث يصفع مقدم حفل “أوسكار”

منذ 4 ساعات
ويل سميث يصفع مقدم حفل "أوسكار"

ويل سميث يصفع مقدم حفل "أوسكار"

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خلال حفل توزيع جوائر “أوسكار” مساء أمس الأحد، ضرب الممثل الأمريكي ويل سميث، المقدم كريس روك أثناء تقديمه لجائزة أفضل فيلم وثائقي، بعد مزحة له عن زوجة سميث.

وخاطب روك خلال الحفل جايدا بينكيت سميث، زوجة الممثل، قائلاً: “أحبك يا جايدا، ولا أطيق الانتظار لرؤيتك في جي آي جين 2″، في إشارة إلى فيلم “جي آي جين” الذي مثلت فيه ديمي مور دور امرأة انضمت إلى الجيش الامريكي واضطرت لقص شعرها بأكمله.

وكانت جايدا قد أعلنت العام الماضي عن تساقط شعرها بسبب إصابتها بمرض الثعلبة، وأضافت أنها قررت حلق شعرها بالكامل بعد نصيحة من ابنتها ويلو.

لم تجد جايدا النكتة مضحكة، فصعد زوجها ويل سميث إلى خشبة المسرح ووجه صفعة لوجه كريس قبل أن يعود إلى مقعده، صارخا:” ابعد اسم زوجتي عن فمك القذر”. وسارع منظمو الحفل إلى قطع الصوت مؤقتا فور وقوع الحادث.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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