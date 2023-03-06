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بالفيديو.. ياسمين عبد العزيز تروج لمسلسلها "ضرب نار"

منذ 59 دقيقة
آخر تحديث: 6 - مارس - 2023 7:20 مساءً
ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز

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روجت الفنانة ياسمين عبد العزيز لمسلسل “ضرب نار” عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

ونشرت ياسمين فيديو من مسلسل ضرب نارو علقت : “اعلان مسلسل ضرب نار إن شاء الله هيبقي ضرب نار”.

وتقدم ياسمين عبد العزيز شخصية “مهرة” وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد “أحمد العوضى” القادم من سوهاج إلى القاهرة.

ويعد “ضرب نار” من الأعمال المنتظرة في دراما رمضان، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج سينرجي، حيث احتفل أبطال المسلسل الأسبوع الماضي ببداية التصوير وسط حضور كل فريق العمل والتقطوا الصور التذكارية.

ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضي، والذي يعد ثالث تعاون درامي بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات “لآخر نفس” ومسلسل “اللي ملوش كبير” العام قبل الماضي.

 

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