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بالفيديو.. يسرا اللوزي تطرح برومو فيلم "غروب الماميز"

منذ دقيقة واحدة
يسرا اللوزي

يسرا اللوزي

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طرحت الفنانة يسرا اللوزي أحد صناع فيلم “غروب الماميز” الإعلان الرسمي للعمل، الذي من المقرر طرحه في السينمات المختلفة يوم 1 فبراير المقبل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيطر على البرومو معاناة الأمهات من العديد من المشكلات مع أبنائهم، وقيامهم في النهاية بالاتفاق والهرب من تلك المسؤوليات.

وعلقت يسرا اللوزي على البرومو التشويقي للعمل عبر حسابها على “انستغرام”: حكايات وزعيق كتير هتشوفهم مع مرام يوم 1 فبراير في فيلم جروب الماميز في جميع دور العرض”.

فيلم جروب الماميز يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم روبي ويسرا اللوزى وريم مصطفى ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح.

وتدور فكرة الفيلم في إطار لايت كوميدي حول فكرة جروب الماميز، الذي يجرى إنشاؤه بين الأمهات في المدارس لمتابعة أخبار أبنائهم.

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