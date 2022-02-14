بالملايين.. لن تصدق كم بلغت تكلفة دقيقة الإعلان في نهائي بطولة “سوبر بول” الأمريكية!!

تمكن فريق لوس أنجلوس رامز من إحراز لقب البطولة في المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية “سوبر بول” بنسخته الـ 56، بعد فوزه على سينيسناتي بنغالز بـ23 نقطة مقابل 20.

وهذا هو الفوز الثاني بلقب للوس أنجليس بعد فوزهم على تينيسي تايتانز في عام 1999.

وتعتبر “سوبر بول” المناسبة الرياضية الأبرز في الولايات المتحدة، كل عام، ويشاهدها في المتوسط نحو مئة مليون شخص في الولايات المتحدة وملايين آخرين خارجها.

حيث تشكل المباراة مهرجانا رياضيا ضخما يدر أرباحا بملايين الدولارات على المتاجر والأعمال في الولاية التي تقام فيها المباراة، والإعلانات.

وبالتزامن مع نهائي كرة القدم الأميركية الذي يتابعه عشرات الملايين، استغل المعلنون الفرصة، لبث إعلاناتهم التي كان الكثير منها مليئا بـ”الحنين إلى الماضي” كما يقول تقرير لأسوشيتد برس.

وبحسب الوكالة، فإن كلفة 30 ثانية من الإعلانات خلال الحدث كلفت ما يصل إلى سبعة ملايين دولار.

وهدف الكثير من هذه الإعلانات إلى الترفيه، بالإضافة إلى الترويج للخدمات والبضائع.

فعلى سبيل المثال ظهر إعلان لشركة “أمازون” لجهاز المساعدة الشخصية الآلية “أليكسا” زوجين يعيشان في عالم حيث يمكن لأليكسا قراءة عقليهما.. في محاكاة كوميدية.

وفي إعلان إقليمي، يظهر روبوت راقص من تصنيع شركة بوسطن دايناميكز، وهو ينزل مع موظفي مصنع جعة Next

Automate your touchdown dance and relax for the big game. Enjoy our collaboration with @SamuelAdamsBeer! pic.twitter.com/SBApRyrRVM — Boston Dynamics (@BostonDynamics) February 14, 2022

كما يظهر إعلان شركة ميتا عددا من شخصيات كرتونية تبحث عن صديق قديم في سلسلة من مغامرات كوميدية بين العالمين الحقيقي والواقعي.

ومن بين المعلنين شركات تعمل في العملات المشفرة، للترويج لتقنية بلوكتشين الخاصة بتعدين هذه العملات والمضاربة فيها.

ونقلت الوكالة عن خبراء في هذه الشركات قولهم إنهم “بحاجة إلى تثقيف الجمهور حول منتجهم وأمانه، وأين يمكنهم الوصول إليه”.

الجيل الخامس

استخدمت شركة فيرايزون للاتصالات الممثل جيم كاري في إعلان يعيد الحنين إلى الماضي، مستخدما دوره في فيلم “Cable Guy” للترويج لتقنية الجيل الخامس للاتصالات.

ومثلها فعلت شركة جنرال موتورز التي جندت “دكتور إيفل” عدو “أوستن باورز” في سلسلة الأفلام الكوميدية التي حملت نفس الاسم للترويج لسياراتها.

وأرسلت أوبر إيتس، وهي خدمة لتوصيل الطعام رسالة إلى المشاهدين تفيد بأنه يمكنهم طلب منتجات كثيرة عبر خدماتها، وليس الطعام فقط.

وظهر في الإعلان ممثلون مثل جنيفر كوليدج وغوينيث بالترو ومشاهير مثل تريفور نواه ونيكولاس براون وهم يأكلون منتجات غير صالحة للأكل، مثل الشموع، فقط لأنها وصلت عبر خدمة توصيل طعام.

رسائل من “القلب”

يظهر إعلان Budweiser رسالة بسيطة تتمثل في التعافي من العقبات، بينما يظهر إعلان هاتف غوغل بيكسل المغني Lizzo ويركز على كاميرا الهاتف من خلال تسليط الضوء على لون البشرة الداكنة.

ويروي إعلان تويوتا، الذي ظهر لأول مرة خلال دورة الألعاب الأولمبية، ولكنه سيظهر أيضا خلال مباراة السوبر بول، قصة الأخوين ماكيفر، المتزلجين الذين فازوا معا بعشر ميداليات أولمبية للمعوقين.