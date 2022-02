بالملايين.. لن تصدق كم بلغت تكلفة دقيقة الإعلان في نهائي بطولة “سوبر بول” الأمريكية!!

تمكن فريق لوس أنجلوس رامز من إحراز لقب البطولة في المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية “سوبر بول” بنسخته الـ 56، بعد فوزه على سينيسناتي بنغالز بـ23 نقطة مقابل 20.

وهذا هو الفوز الثاني بلقب للوس أنجليس بعد فوزهم على تينيسي تايتانز في عام 1999.

وتعتبر “سوبر بول” المناسبة الرياضية الأبرز في الولايات المتحدة، كل عام، ويشاهدها في المتوسط نحو مئة مليون شخص في الولايات المتحدة وملايين آخرين خارجها.

حيث تشكل المباراة مهرجانا رياضيا ضخما يدر أرباحا بملايين الدولارات على المتاجر والأعمال في الولاية التي تقام فيها المباراة، والإعلانات.

وبالتزامن مع نهائي كرة القدم الأميركية الذي يتابعه عشرات الملايين، استغل المعلنون الفرصة، لبث إعلاناتهم التي كان الكثير منها مليئا بـ”الحنين إلى الماضي” كما يقول تقرير لأسوشيتد برس.

وبحسب الوكالة، فإن كلفة 30 ثانية من الإعلانات خلال الحدث كلفت ما يصل إلى سبعة ملايين دولار.

وهدف الكثير من هذه الإعلانات إلى الترفيه، بالإضافة إلى الترويج للخدمات والبضائع.

فعلى سبيل المثال ظهر إعلان لشركة “أمازون” لجهاز المساعدة الشخصية الآلية “أليكسا” زوجين يعيشان في عالم حيث يمكن لأليكسا قراءة عقليهما.. في محاكاة كوميدية.

وفي إعلان إقليمي، يظهر روبوت راقص من تصنيع شركة بوسطن دايناميكز، وهو ينزل مع موظفي مصنع جعة Next

