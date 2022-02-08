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بالميراس يؤجل «حلم» الأهلي بمونديال الأندية

منذ 6 ساعات
ahly

ahly

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انتهى حلم نادي الأهلي المصري بالوصول لنهائي كأس العالم للأندية، للمرة الأولى بتاريخه، في هذه النسخة، بعد هزيمته أمام بالميراس البرازيلي في نصف نهائي البطولة، مساء الثلاثاء.

ولم يستطع الأهلي مجاراة بطل أميركا الجنوبية، الذي فرض أسلوب لعبه منذ بداية اللقاء، وحسمه بهدفين نظيفين سجلهما رافاييل فيغا (39) ودودو (49).

وتعقدت مهمة الأهلي بعد طرد مدافعه أيمن أشرف، إثر تدخل عنيف على مهاجم بالميراس روني، في الدقيقة 81.

وتأهل بالميراس لنهائي مونديال الأندية الذي يقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، لأول مرة في تاريخه، وسينتظر الفائز من مواجهة تشلسي الإنجليزي والهلال السعودي.

وسيخوض الأهلي مباراة المركز الثالث والرابع، للنسخة الثانية على التوالي، أمام الخاسر من مواجهة تشلسي والهلال.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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