الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالونات غازية تجعل طفلة تطير في الهواء ... ما حقيقة الفيديو؟

4 - مارس - 2021
آخر تحديث: 4 - مارس - 2021 5:17 مساءً
بالونات غازية

بالونات غازية

A A A
طباعة المقال

انتشر على موقع “تويتر” مقطع فيديو لطفلة تم ربطها بالعديد من البالونات ما جعلها تطير بقوة الغاز الموجود فيها.

وأظهر الفيديو الطفلة المربوطة بالبالونات الغازية وهي ترتفع في الهواء من جراء الغاز الخفيف في هذه البالونات.

وقد ظهرت الفتاة التي تبلغ من العمر 9 أشهر سعيدة بالأمر والضحكة تملأ وجهها.

ومن جهة أخرى رأى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن الفيديو “مفبرك” إذ لا يمكن للبالونات الغازية أن ترفع الطفلة بهذه البساطة مشيرين إلى ظهور يد كانت تقوم بالمهمة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

جوني ديب
بعد انتصاره على أمبر هيرد.. جوني ديب يبدأ تصوير أول أفلامه
سمك قرش- تعبيرية
ماذا تفعل في حالة تعرضك لهجوم من سمكة قرش.. اليك بعض النصائح
سجن- تعبيرية
لسبب مدهش.. سجين يطالب بتأجيل موعد إعدامه

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
إيلي الخوند
أمي عاملة نظافة.. تعرفوا على قصة ايلي التي أبكت الملايين في حفل تخرجه
ماء البحر- تعبيرية
فقد وعيه وسقط في البحر.. إنقاذ فنان لبناني من حادث غرق