بالونات غازية تجعل طفلة تطير في الهواء ... ما حقيقة الفيديو؟

انتشر على موقع “تويتر” مقطع فيديو لطفلة تم ربطها بالعديد من البالونات ما جعلها تطير بقوة الغاز الموجود فيها.

وأظهر الفيديو الطفلة المربوطة بالبالونات الغازية وهي ترتفع في الهواء من جراء الغاز الخفيف في هذه البالونات.

وقد ظهرت الفتاة التي تبلغ من العمر 9 أشهر سعيدة بالأمر والضحكة تملأ وجهها.

ومن جهة أخرى رأى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن الفيديو “مفبرك” إذ لا يمكن للبالونات الغازية أن ترفع الطفلة بهذه البساطة مشيرين إلى ظهور يد كانت تقوم بالمهمة.

Nine-month-old baby is all smiles on her balloon ride pic.twitter.com/jsnWOrj4MO

— The Sun (@TheSun) March 4, 2021