السبت 18 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 2 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باليوم الوطني الإماراتي الـ52.. "جبل الأغنية العربية" يبدع!

منذ 10 دقائق
حسين الجسمي

حسين الجسمي

هنادي عيسى
A A A
طباعة المقال

ضمن احتفالات أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ52، أبدع “جبل الأغنية العربية” الفنان الإماراتي حسين الجسمي في ليلة استثنائية اجتمعت بها كل مشاعر المحبة الوطنية والإنسانية والعاطفية من خلال مجموعة أغنياته الذي قدمها برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو سعيد كمال، تميزت منها أدائه بالعزف المنفرد على آلة البيانو النشيد الوطني الإماراتي، الذي وقف له الآلاف من الجمهور الحاضر احتراماً وتقديراً، منبهراً ومتفاعلاً بأداء الجسمي ومفاجأته في مسرح الإتحاد أرينا في جزيرة ياس، وسط ترديد الجميع كلمات النشيد معه، أعقبه تصفيق حار جداً من الجمهور.

وأعرب الجسمي عن اعتزازه بالمشاركة في الأمسية الاحتفالية باليوم الوطني بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وبمشاركة الفنانة أحلام والفنانة بلقيس، وقال بعد اعتلائه المسرح ومقابلة الجمهور المرحب به بالتصفيق الحار: “مساء الخير عليكم وعلى وطنا .. نهني دولة الإمارات حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ52 .. دام عز الدار وشعبها وكل مقيم على أرضها الطيبة”، واختتم حديثه: “أدام الله علينا وعليكم الأفراح والمسرات”.

وقبل اعتلائه المسرح، التقى حسين الجسمي في كواليس المسرح أهل الصحافة والإعلام الإماراتية والعربية، تحدث خلالها عن أعماله الوطنية الجديدة والقادمة ومشاركاته ونشاطاته المقبلة.

    المزيد من منوعات

    كارول سماحة
    كارول سماحة تغني الميلاد لدعم الطلاب في لبنان: "قرب العيد"
    رغم نهاية الإضراب.. تأخر تصوير فيلم "ثاندر بولتز"
    رولا بقسماتي
    رولا بقسماتي لصوت بيروت إنترناشونال: تجربة مسلسل "الخائن" كانت مميزة

    الأكثر قراءة

    النائب جبران باسيل والموفد الفرنسي جان إيف لودريان
    "سبع دقائق متوتّرة" بين باسيل ولودريان.. ووعدٌ من "حزب الله"!
    من أحد المستشفيات في الصين - فرانس برس
    مجدداً الصين إلى الواجهة بعد انتشار مرض غامض.. والسلطة: لا داعي للقلق
    المجند الإسرائيلي الذي ظهر مع الصحفي الإسرائيلي "إيشاي كوهين"
    غزة تحت النار
    فضيحة جديدة.. صحفي إسرائيلي يحذف مقابلة تزعم مقتل أطفال على يد رجال القسام