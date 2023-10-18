باميلا الكيك لـ"صوت بيروت إنترناشونال": شخصية " عليا كرم" شكلت تحديا لي

تحقق النجمة باميلا الكيك نجاحا كبيرا من خلال دورها في مسلسل ” كريستال” حيث تؤدي شخصية ” عليا” المتسلطة وفي حوارها مع ” صوت بيروت إنترناشونال” كشفت باميلا الكيك عن تجربتها في مسلسل “كريستال”، واستعدادها لتجسيد شخصية “عليا” وأوجه التشابه بينهما، وتفاصيل أخرى وترجع السبب وراء حماسها للمشاركة في مسلسل “كريستال”، إلى رغبتها المُلحة في التجديد وتجسيد أدوار لم يسبق لها تناولها من قبل خلال مسيرتها الفنية، إذ تقول: “عندما يدرك الفنان خطواته الفنية ويسعى باستمرار لتقديم كل ما هو مختلف، تتشكل بداخله خبرة في انتقاء الأدوار التي تعرض عليه؛ لذا عندما قرأت السيناريو الخاص بالمسلسل، شعرت أنه عمل ساحر ذو طبيعة مميزة، كما أنه لمسني من الداخل، لذلك لم أتردد للحظة في قبول الدور”.

وتضيف: تطلبت “شخصية “عليا” مجهودًا كبيرًا، خاصة أنها تتضمن العديد من التفاصيل، فهي تجمع بين رهافة الحس والحنان، وفي الوقت نفسه ترتدي قناع القوة، حتى لا تظهر أمام أحد بشخصيتها الحقيقية، ولكنها في المقابل تكشف عن ضعفها أمام حبيبها “جواد”، الذي يقدمه الفنان السوري محمود نصر، أو أثناء مشاهدها مع شقيقها “باسل” الذي لعب دوره الفنان الشاب خالد شباط وقدمه بشكل محترف للغاية”.

هذا وتتقاطع صفات من شخصية باميلا الكيك مع شخصية “عليا”، حسبما تؤكد، لكنها تختلف تمامًا معها في فكرة الانتقام، قائلة: “بالتأكيد لا أؤمن بفكرة الانتقام وأرى أن الله وحده هو من يأخذ حق الإنسان المظلوم، ولكن هناك بعض التفاصيل أضفتها من شخصيتي الحقيقية إلى “عليا”، مثل حركات السير الخاصة بها، وأيضًا كيفية القيام والجلوس، التعامل مع لغة الجسد، واستخدام حركات اليد عند الحديث، نظراتها وأسلوبها الذي يميزها عن غيرها”.

وأضافت: “هذه الشخصية مثلت تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، إذ كنت أحرص دائمًا عند التصوير على التركيز بشكل كبير لاسيما إذا كانت هذه المشاهد تتطلب حركات جسدية أو تبرز حزن “عليا” وانفعالاتها، والحقيقة أنني سعدت للغاية بردود فعل الجمهور الإيجابية على الدور والمسلسل بشكل عام، وكيف استطاع الوصول إلى كل بيت عربي، إضافة إلى وصوله للدول الأوروبية وهذا نجاح كبير بالنسبة لي ولكل فريق العمل وفخورة به للغاية “حرصت صاحبة شخصية “عليا”، على عدم مشاهدة مسلسل “حرب الورود”، وهو النسخة التركية لمسلسل “كريستال”، كي لا تتأثر بشخصية “توليب”، التي تقابل شخصيتها ضمن أحداث المسلسل، وحول ذلك تقول: “لم أر مشهدًا واحدًا من المسلسل، حتى لا أتأثر به أو أجد نفسي أقلد شخصية “توليب”، فكنت أريد تجسيد “عليا كرم” بشكل مُختلف ومميز تحمل بصمة باميلا الكيك”.

أضافت: “العمل سيحمل مفاجآت كثيرة خلال الأحداث المقبلة، تختلف عن النسخة التركية، إذ سنرى لمسات عربية مميزة واستثنائية خاصة، أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور العربي.

يجمع مسلسل “كريستال” جنسيات متنوعة ما بين اللبنانية والسورية، وحول ذلك تقول باميلا الكيك: “الدراما المُشتركة تساعد الفنان على الانتشار عربيًا، ولأن الفنان اللبناني يعد الأقل حظًا بالانتشار عربيًا لكون لبنان بلدًا صغيرًا في تعدد السكان؛ ومع التنوع ودخول الدراما المشتركة سواء بين لبنان ومصر؛ أو لبنان وسوريا؛ فإن الرابح الأكبر هنا هو الفنان اللبناني”.