بايدن يحتفل بعيد الحب... "حب حياتي وحياة حبي"

احتفل الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بعيد الحب، في “تويتر”، عبر صورة له وهو يعانق زوجته، جيل، مهنئا إياها بهذا العيد.

وقال بايدن عبر حسابه على موقع “تويتر”: “حب حياتي، وحياة حبي، عيد فالنتاين سعيد يا جيلي”.

وكان الرئيس قد أشار للصحفيين يوم الجمعة الماضي، إلى أن “يوم الحب هو يوم عظيم، وأنه عيد جيل المفضل”.

The love of my life and the life of my love. Happy Valentine’s Day, Jilly. pic.twitter.com/LjLLIjvP1C

— President Biden (@POTUS) February 14, 2021