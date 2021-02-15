الخميس 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن يحتفل بعيد الحب... "حب حياتي وحياة حبي"

15 - فبراير - 2021
جو بايدن وعقيلته

جو بايدن وعقيلته

A A A
طباعة المقال

احتفل الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بعيد الحب، في “تويتر”، عبر صورة له وهو يعانق زوجته، جيل، مهنئا إياها بهذا العيد.

وقال بايدن عبر حسابه على موقع “تويتر”: “حب حياتي، وحياة حبي، عيد فالنتاين سعيد يا جيلي”.

وكان الرئيس قد أشار للصحفيين يوم الجمعة الماضي، إلى أن “يوم الحب هو يوم عظيم، وأنه عيد جيل المفضل”.

وروى الرئيس أول عيد حب له كنائب للرئيس، قائلا إن زوجته وضعت قلبا في كل نافذة من نافذة مكتبه تقول، “جو يحب جيل”.

وعندما سئل الرئيس كيف “ينقل قصة الحب هذه للشعب الأمريكي المحبط الآن”، أجاب الرئيس: “أخبرهم أن هناك أملا..هناك أمل..ابق قويا”، وذلك بحسب RT.

    المزيد من منوعات

    داني ألفيس
    برشلونة يُبلغ ألفيس بالقرار النهائي
    الكلب من أوفى الحيوانات للإنسان
    أفضل صديق.. دراسة تكشف سر العلاقة بين الإنسان والكلب
    جاستن بيبر
    جاستن بيبر يطمئن الجمهور على حالته.. هذا ما قاله!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
    تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات
    عادل امام
    تدهور الحالة الصحية للفنان عادل امام.. والعائلة تخرج عن صمتها