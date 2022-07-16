بايرن: ليفاندوفسكي يستعد للانتقال إلى برشلونة

قال بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم السبت إن مهاجمه البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي على وشك الانتقال إلى برشلونة الإسباني بعد توصل الفريق البافاري لاتفاق شفهي حول الصفقة مع النادي القطالوني.

وينتهي العقد الحالي للاعب البولندي مع بايرن بعد 12 شهرا وقالت عدة تقارير إعلامية إنه سيرتبط بعقد لمدة ثلاثة أعوام مع العملاق القطالوني بطل دوري إسبانيا 26 مرة.

وقال هربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ في بيان “توصلنا لاتفاق شفهي مع برشلونة (على الصفقة)”.

وأضاف المسؤول “من الجيد أن تكون الأمور واضحة بالنسبة لكافة الأطراف. روبرت لاعب استثنائي وفاز بكل شيء معنا. ونحن ممتنون بشدة له”.