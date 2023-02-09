بايرن ميونخ يضع مستقبل مبابي على المحك

يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي لمباراة من العيار الثقيل الأسبوع المقبل، ضد بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب حديقة الأمراء يوم الثلاثاء المقبل، مباراة ذهاب ثمن النهائي بين باريس صاحب الأرض وبايرن ميونخ الضيف، ثم يلتقيان إيابا في ملعب أليانز آرينا في 8 مارس/ أذار المقبل.

صحيفة “ماركا” الإسبانية أشارت في تقرير لها إلى أن مباراة بايرن ميونخ قد تتسبب في رحيل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان عن صفوف الفريق.

وكان مبابي جدد عقده مع باريس في صيف 2022 حتى 2025 بامتيازات مالية ضخمة، رافضا الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

لكن صحيفة “ليكيب” الفرنسية كشفت لاحقاً عن أن مدة العقد بين باريس ومبابي عامين فقط حتى 2024 مع وجود بند للتجديد لعام إضافي بناء على موافقة الطرفين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مبابي سيطلب الرحيل عن جدران ملعب حديقة الأمراء حال الخروج من دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ.

ويأمل مبابي الذي سيغيب بداعي الإصابة عن لقاء الذهاب، في أن يكون جاهزاً لخوض مباراة الإياب على ملعب الفريق الألماني.

مبابي تألق في آخر ظهور له بملعب بايرن حين قاد باريس للفوز 3-2 في ذهاب ربع النهائي في نسخة 2020-2021، حين سجل هدفين.

وبحسب التقرير الإسباني فإن “الخروج مجدداً من دوري أبطال أوروبا سيكون القشة التي ستقسم ظهر البعير للاعب البالغ من العمر 24 عاما، وتعجل رحيله عن النادي العاصمي”.

وخرج باريس سان جيرمان في نسخة 2022 من دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي بخسارة 2-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام ريال مدريد.

بينما كان الإنجاز الأفضل للاعب مع باريس في دوري الأبطال، هو التأهل لنهائي نسخة 2020 قبل الخسارة في النهائي 0-1 من بايرن ميونخ نفسه.

إلا أن باريس من جانبه لن يجعل الأمور سهلة على مبابي حال أراد الرحيل خاصة وأنه نجم فرنسا الأول في الوقت الحالي ورحيله سيكون سلبيا على قيمة النادي السوقية وعلى قيمة الليج 1 أيضاً.

وحال لم يجدد مبابي عقده مع باريس، فسيكون بإمكانه توقيع عقود مبدئية مع إدارة ريال مدريد للانضمام إليه في شتاء 2024، على أن يكمل إجراءات الانتقال في صيف العام ذاته.

ويأتي ذلك في وقت تحدثت فيه تقارير سابقة عن عدم رضا مبابي بالأوضاع داخل باريس سان جيرمان رغم محاولات إدارة ناصر الخليفي إقناعه بالاستمرار.