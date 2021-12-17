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بايرن ميونخ يقسو على فولفسبورغ في ليلة تاريخية لمولر وليفاندوفسكي

18 - ديسمبر - 2021

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احتفل توماس مولر نجم بايرن ميونخ بمباراته الـ400 في الدوري الألماني بتسجيل هدف وصناعة آخر ليقود فريقه لفوز عريض على ضيفه فولفسبورغ، برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة.

وتناوب على تسجيل رباعية الفريق البافاري كل من توماس مولر والفرنسي دايوت أوباميكانو وليروي سانيه والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 7 و57 و59 و87 على الترتيب.

وبهذ الفوز، رفع البايرن رصيده في الصدارة برصيد 43 نقطة ودخل العطلة الشتوية متفوقا بـ9 نقاط عن أقرب مطارديه بوروسيا دورتموند صاحب الـ34 نقطة.

وسيتوقف الدوري الألماني لثلاثة أسابيع على أن يستأنف نشاطه في السابع من يناير المقبل.

وبهدفه اليوم، حطم ليفاندوفسكي الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة جيرد مولر، من حيث تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في عام واحد بالدوري الألماني “البوندسليغا” بعد أن وصل إلى الهدف الـ43 عام 2021، متجاوزا رقم مولر الذي سجل 42 هدفا في عام 1972

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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