بايرن ميونخ يكشف موقفه من ضم كريستيانو رونالدو

في ظل رغبة نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو الرحيل عن فريقه مانشستر يونايتد، وجه نادي بايرن ميونخ الألماني ضربة جديدة للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب تقارير صحفية، فإن صاحب الـ37 عاما قد طلب بشكل رسمي مغادرة النادي الإنجليزي مجددا هذا الصيف بعد موسم واحد على عودته لملعب أولد ترافورد.

وبعدما ارتبط اسم رونالدو بالانتقال إلى بايرن ميونخ، أوضح أوليفر كان، الرئيس التنفيذي للنادي الألماني، خلال تصريحات لمجلة “كيكر” الألمانية، موقف العملاق البافاري من ضم الأسطورة البرتغالي.

وبسؤاله عن حقيقة هذه التقارير، أجاب “رونالدو أحد أعظم اللاعبين، وأنا أقدره بشدة، لكنه لا يتناسب مع فلسفتنا”.

وتشير التقارير إلى مخاوف إدارة النادي البافاري من زعزعة استقرارها على الصعيد المالي، لا سيما وأن راتب رونالدو يتجاوز سقف الرواتب المحدد للاعبي الفريق.

ويتقاضى رونالدو نحو 29 مليون يورو سنويا داخل النادي الإنجليزي، فيما لا يتجاوز روبرت ليفاندوفسكي، أعلى اللاعبين أجرا في بايرن ميونخ، حاجز الـ24 مليونا.

كما نجح بطل البوندسليجا مؤخرا في جلب السنغالي ساديو ماني من ليفربول إلى ملعب أليانز أرينا، في الوقت الذي يرغب فيه ليفاندوفسكي في الرحيل.

وغاب كريستيانو رونالدو، عن التدريب مع فريق “مانشستر يونايتد”، أمس الاثنين، لـ”أسباب عائلية”، وذلك بعد أيام فقط من إبلاغه النادي بشأن رغبته في الرحيل.

وكان من المقرر أن يلتقي لاعبو “يونايتد”، الذين كانوا خارج الخدمة الدولية في نهاية الموسم مع بقية الفريق، اليوم الاثنين، وفقا لموقع “جول”.

لكن وفقا لتقارير إعلامية بريطانية، لم يحضر رونالدو لعدم حضوره إلى ملعب تدريب “يونايتد”، وهو التصرف الذي قبله النادي.

ورغم ذلك، سيتم تفسير غياب رونالدو (37 عاما) على تدريب اليوم على أنه أحدث ضربة في محاولته لهندسة الابتعاد عن أولد ترافورد.