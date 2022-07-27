بايرن ميونيخ يبحث التعاقد مع كريستيانو رونالدو

قال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، الأربعاء، إن العملاق الألماني ناقش داخليا إمكانية التعاقد مع كريستيانو رونالدو لكنه قرر في النهاية التخلي عن الفكرة.

وثارت تكهنات كثيرة حول مستقبل المهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما مع مانشستر يونايتد بعد أن ذكرت تقارير أنه أبلغ النادي برغبته في الرحيل حتى يتمكن من اللعب في دوري أبطال أوروبا.

وربطته عدة تقارير أيضا باحتمال الانتقال إلى بايرن ميونيخ.

ولم ينضم الدولي البرتغالي، الذي سجل 24 هدفا في جميع المسابقات مع يونايتد الموسم الماضي ليحتل الفريق المركز السادس في الدوري الممتاز ويخفق في التأهل لدوري أبطال أوروبا، إلى يونايتد في جولة خارجية استعدادا للموسم الجديد بدأت في تايلاند بسبب ظروف عائلية.

وقال كان لمجلة سبورت بيلد الألمانية “ناقشنا هذه المسألة. لو لم نفعل لكان قد جانبنا الصواب.

“أنا شخصيا أعتبر كريستيانو رونالدو أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق”.

وغادر روبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني سبع مرات العملاق البافاري في وقت سابق هذا الشهر لينضم إلى برشلونة.

وقال كان “توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه على الرغم من كل التقدير لكريستيانو فانه لا يتناسب مع فلسفتنا الحالية”.

وضم بايرن، الذي فاز الموسم الماضي بلقب الدوري للمرة العاشرة تواليا، اللاعب الفرنسي الواعد ماتيس تيل والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت والمهاجم ساديو ماني بالإضافة إلى ثنائي أياكس أمستردام ريان خرافنبرخ والمغربي نصير مزراوي.