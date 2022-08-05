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بايرن ميونيخ يسحق أينتراخت فرانكفورت بـ (6-1) في افتتاح الدوري الألماني

منذ ساعتين
آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2022 12:01 صباحًا
لاعبو بايرن ميونيخ

لاعبو بايرن ميونيخ

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أمطر حامل اللقب بايرن ميونيخ شباك أينتراخت فرانكفورت البائس بخمسة أهداف في الشوط الأول في طريقه لفوز صاعق 6-1 خارج ملعبه في افتتاح موسم دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة.

وفرض العملاق البافاري نفوذه مبكرا في حملة التتويج باللقب للمرة 11 على التوالي باكتساح بطل الدوري الأوروبي، الذي سيواجه ريال مدريد في مباراة كأس السوبر الأوروبية الأسبوع المقبل، وهز الوافد الجديد ساديو ماني الشباك.

وكان ماني، الذي أحرز أيضا أمام رازن بال شبورت لايبزيج في كأس السوبر الألمانية الأسبوع الماضي، ضمن خمسة مسجلين مختلفين في الشوط الأول إذ افتتح يوزوا كيميش التسجيل بركلة حرة مباغتة في الدقيقة الخامسة.

وضاعف بنجامين بافارد النتيجة بعد ست دقائق أخرى قبل أن يسدد أينتراخت في إطار المرمى عبر توتا.

لكن ماني حول برأسه تمريرة سيرج جنابري العرضية إلى الشباك في الدقيقة 29 ليجعل النتيجة 3-صفر ثم تعاون مع توماس مولر، الذي سدد في القائم أيضا، ليصنع هدف جمال موسيالا الرابع في الدقيقة 35 من متابعة بسيطة بعد انهيار دفاع أينتراخت.

وسجل جنابري أيضا قبل دقيقتين من نهاية الشوط ليقضي على أي تفكير في تأثر هجوم بايرن برحيل هدافه روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

وبدا أينتراخت، الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أنشط في الشوط الثاني بعد تراجع بايرن واستغل هفوة الحارس مانويل نوير خارج منطقته ليسجل عبر راندال كولو مواني في الدقيقة 64.

    المصدر :
  • رويترز

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