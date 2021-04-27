بايرن ميونيخ يكشف هوية المدرب الجديد في الموسم المقبل

قال نادي بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء أن المدرب الحالي لنادي لايبزيغ يوليان ناغلسمان (33 عاماً) سيكون على رأس الجهاز الفني للفريق البافاري خلفاً لهانزي فليك الذي أعلن نيته الرحيل نهاية الموسم الحالي، في صفقة قد تكون الأغلى في التاريخ.

وقال النادي البافاري في بيان إن “بايرن وقع عقداً مع يوليان ناغلسمان ليكون مدرباً جديداً له. المدرب المتحدر من بافاريا، سيترك لايبزيغ لينضم إلى ميونيخ في بداية الموسم المقبل في 1 يوليو 2021، وسيكون عقده مع بطل ألمانيا لمدة خمس سنوات حتى 30 يونيو 2026”.

ولم يحدد النادي المبلغ الذي سيدفعه لناغلسمان، لكن وسائل إعلام ألمانية أشارت إلى بايرن سيدفع نحو 25 مليون يورو تتضمن المكافآت، للحصول على خدمات ناغلسمان الذي ينتهي عقده مع فريقه الحالي في 2023.

أعلن بايرن ميونيخ بطل ألمانيا وأوروبا أنه تعاقد مع يوليان ناجلزمان مدرب رازن بال شبورت لايبزيج ليتولى القيادة من الموسم المقبل خلفا لهانز فليك لمدة خمس سنوات.

وتولى ناغلسمان تدريب لايبزيج، صاحب المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الألماني، في 2019 وقاده إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا العام الماضي.

وكان يُنظر إلى ناغلسمان، الذي أصبح أصغر مدرب سنا في الدوري الألماني حين تسلم قيادة هوفنهايم قبل خمس سنوات، كمدرب مستقبلي لبايرن.

وقال هربرت هاينر رئيس بايرن “يمثل يوليان ناغلسمان جيلا جديدا من المدربين ورغم صغر سنه خاض مسيرة مبهرة بالفعل ونحن مقتنعون بأنه سيواصل نجاحات الأعوام الماضية”.

وقاد ناغلسمان لايبزيج لتحقيق المركز الثالث بالدوري الألماني في موسمه الأول كما تأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا ولا يزال يملك فريقه فرصة في التتويج بلقب الدوري المحلي هذا الموسم إذ يبتعد بسبع نقاط خلف بايرن مع تبقي ثلاث مباريات.