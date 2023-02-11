بايرن يهزم بوخوم ويبتعد في صدارة الدوري الألماني

فاز بايرن ميونيخ بسهولة 3-صفر على ضيفه بوخوم ليبتعد بثلاث نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت مع استعداد الفريق لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ولحق توماس مولر بتمريرة سيئة من زايدي يانكو مدافع بوخوم إلى حارسه وخطف الكرة ليهز الشباك في الدقيقة 41.

وأهدر ليون جوريتسكا فرصة تعزيز الفارق عندما أطاح بالكرة بضربة رأس خارج الملعب من مدى قريب في نهاية الشوط الأول.

وأنقذ يان زومر حارس بايرن ضربة رأس بشكل رائع من فيليب هوفمان بعد سبع دقائق من الاستراحة.

وزاد بايرن إيقاعه ليحرز هدفين ويحسم الفوز.

وجعل البديل كينجسلي كومان النتيجة 2-صفر لبايرن، الذي يحل ضيفا على باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء، بعد أربع دقائق من مشاركته بتسديدة قوية من بين قدمي الحارس مانويل ريمان في الدقيقة 64.

وبعد ذلك بعشر دقائق أضاف سيرج جنابري الهدف الثالث من ركلة جزاء.

ويملك بايرن 43 نقطة متقدما بثلاث نقاط على بروسيا دورتموند ثاني الترتيب والذي تغلب 2-صفر على مضيفه فيردر بريمن.

ولدى أونيون برلين 39 نقطة في المركز الثالث قبل خروجه لمواجهة رازن بال شبورت لايبزيج في وقت لاحق من اليوم.