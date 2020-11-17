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ببغاء عمره 23 عاماً يفوز بلقب”طائر العام” في نيوزيلندا للمرة الثانية

منذ 53 دقيقة
الببغاء سيروكو

الببغاء سيروكو

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فاز الببغاء سيروكو عمره 23 عاما ، لقب “طائر العام” في نيوزيلندا للمرة الثانية بعد أن حصد نفس اللقب عام 2008.

والببغاء هذا هو أحد الأنواع النادرة جدا التي تعيش في نيوزلندا، هو أثقل الببغاوات وأطول الطيور عمرا، فهو لا يمكنه الطيران ويختبئ خلال النهار، لكنه ببغاء كبير ومهدد بالانقراض.وبعد جهود بذلت للحفاظ على هذه السلالة من الانقراض، ارتفع عدد الببغاوات من 50 خلال التسعينات إلى 213 الآن.

وكان الطائر يعيش في أوتياروا، ولكنه يعيش اليوم فقط في الجزر الخالية من الحيوانات المفترسة، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وقالت لورا كيون المتحدثة باسم المسابقة إن ذكر الكاكابو -وتعني ببغاء الليل-،يصدر صوتا عاليا لجذب الإناث ورائحته تشبه رائحة الخشب، وهذا النوع من الطيور عرضة للتهديدات لأنه يعشش على الأرض وقدراته الدفاعية محدودة بوجه الجرذان والقطط والحيوانات المفترسة.

وصوت نحو 55 ألف شخص في المسابقة لاختيار الطائر، وهناك نظام تفضيلي يتيح للمنظمين الاختيار من بين الطيور المتنافسة.

وقال المنظمون إن مسابقة طائر العام في نيوزيلندا عززت الوعي البيئي منذ أن بدأت قبل 15 عاما، وعرفت المواطنين ببعض أنواع الطيور الغريبة والرائعة.

الببغاء الفائز عمره 23 عاما واسمه سيروكو، ويعتقد العلماء أن الكاكابو يمكن أن يعيش لنحو 60 عاما.

ويمكن للمواطنين التصويت لخمسة طيور مع الترتيب بحسب الأفضلية بالنسبة لهم، وتم تأجيل التصويت في المسابقة هذا العام بسبب الانتخابات البرلمانية في نيوزيلندا.

وحفاظا على الثروة الحيوانية المتنوعة، وعدت الحكومة بوضع كاميرات على جميع قوارب الصيد التجارية، وتهدف نيوزيلندا إلى التخلص من الحيوانات المفترسة بحلول عام 2050.

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