بترونت الهندية ستوقع اتفاقا مع قطر لتوريد الغاز الطبيعي المسال بعد 2028

قالت مصادر بصناعة الغاز إن شركة بترونت الهندية للغاز الطبيعي المسال ستوقع اليوم الثلاثاء اتفاقا مع قطر لتوريد 7.5 مليون طن متري سنويا من إمدادات الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2028. وفق وكالة رويترز.

وتريد الهند رفع حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لديها إلى 15 بالمئة بحلول عام 2030، ارتفاعا من 6.2 بالمئة حالي في إطار جهود خفض الانبعاثات.

ولدى بترونت، أكبر مستورد للغاز في الهند، اتفاق واردات طويل الأمد للغاز الطبيعي المسال مع قطر حجمه 7.5 مليون طن متري سنويا. ولدى شركات هندية أخرى مرتبطة بها هي (إنديان أويل كورب) و(بهارات بتروليم كورب) و(جايل إنديا) اتفاقا بمليون طن متري سنويا.

وقطر هي أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال وتهدف لتوسيع قدرتها على التسييل إلى 126 مليون طن متري سنويا بحلول عام 2027 ارتفاعا من 77 مليونا ووقعت اتفاقات طويلة الأمد مع شركات أوروبية كبرى مثل شل وتوتال إنرجيز وإيني.

كما وقعت اتفاقات غاز طويلة الأمد مع شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) ومؤسسة البترول الوطنية الصينية وبنغلادش.