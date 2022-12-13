بتصرف مثير للإعجاب.. بونو للصحافيين: ليست مشكلتي أنا عربي

سرق المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 الاضواء، وبعد العديد من المبارايات وتأهل المغرب الى المربع الذهبي كأول منتخب عربي وأفريقي يصل الى هذه المرحلة، لا يمكن ان نتخيل المشهد دون الحارس ياسين بونو الذي ساهم بشكل كبير بمساعدة الفريق للوصول الى قبل نهائي المونديال.

واصل بونو سرقة الأنظار ولفت الانتباه بشكل كبير داخل الملعب، ولم يكتفي بهذا فقط كان لبونو ظهور مميز في المؤتمرات الصحافية حيث تعمد إيصال رسالة مهمة للجميع بطريقة أكثر من رائعة.

فبحسب ما انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلته وكالات الأنباء، رفض بونو الحديث بغير اللغة العربية في إحدى المؤتمرات الصحافية، حيث قال: “ليست مشكلتي أنكم لم تحضروا مترجمين لكم”.

تصرف ياسين بونو هذا أغضب الصحافيين الأجانب لأنهم يعلمون أن الحارس المغربي يجيد التحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ولكنه لم يتحدث بأي منها.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأرجاء الوطن العربي، بالحارس المغربي المتألق لاعتزازه بلغته الأم وإصراره على الرد باللغة العربية على أي صحافي مهما كانت جنسيته.

تصرف بونو المثير للإعجاب جاء خلال أحد المؤتمرات الصحافية السابقة خلال مشاركته مع منتخب المغرب ببطولة إفريقيا، بعد اعتراض بعض الصحافيين على إجابته باللغة العربية، ليرد عليهم بونو: “ليست مشكلتي أنكم لا تتحدثون العربية. أنا عربي وعليكم المجيء بمترجم”، وأكمل إجابته باللغة العربية.

وبات الحارس المغربي العملاق ياسين بونو أول حارس إفريقي يحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات في نسخة واحدة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعد العبور التاريخي لـ”أسود الاطلس” إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 بالفوز المدوي 1-0 على البرتغال، السبت.

وفجّر المغرب إحدى أكبر المفاجآت بتصدره المجموعة السادسة أمام كل من كرواتيا وصيفة مونديال 2018، وبلجيكا صاحبة المركز الثالث، وكندا.

وحقق بونو حارس إشبيلية الإسباني هذا الإنجاز في المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا (0-0)، ثمن النهائي ضد إسبانيا (0-0 وفوز 3-0 بركلات الترجيح) عندما تعملق متصديًا لركلتين ترجيحيتين، وفي ربع النهائي ضد البرتغال (1-0).