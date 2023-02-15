بتصريحات نارية.. تشافي يستبق لقاء اليونايتد في الدوري الأوروبي

خرج تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، بتصريحات مثيرة قبل مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في بطولة الدوري الأوروبي.

ويستضيف برشلونة نظيره مانشستر يونايتد، مساء يوم الخميس، على ملعب “كامب نو”، في إطار منافسات ذهاب الدور المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

وتعد هذه هي المواجهة الأولي بين الطرفين في بطولة الدوري الأوروبي، حيث سبق وأن تواجها في العديد من المناسبات ولكن ببطولة دوري أبطال أوروبا بمسماها القديم والحديث.

وقال تشافي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: “مانشستر يونايتد ليس خصما على مستوى الأبطال، فهو يلعب هنا في الدوري الأوروبي”.

وأضاف: “دوري أبطال أوروبا بطولة مختلفة مع كامل الاحترام للدوري الأوروبي، لكن مانشستر يونايتد يمر بلحظة جيدة خلال الوقت الحالي في الدوري الإنجليزي، ولكنه ليس بمستوى الأبطال أيضا”.

وأكد تشافي أن مانشستر يونايتد فريق جيد للغاية في التحولات الهجومية، لافتا إلى أنه يسعى لتحجيم خطورة الخصم في المرتدات وتحديدا ماركوس راشفورد.

وعن راشفورد أوضح تشافي: “هو لاعب جيد ويمتلك إمكانيات رائعة، لكننا لن نواجه لاعبا واحدا، تركيزنا على الجميع”.

ويرى مدرب برشلونة الشاب أن فريقه يمتلك الجودة للعبور إلى ربع النهائي، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن الإياب سيقام في أولد ترافود معقل يونايتد، وهو ما يصعب مهمة البارسا.

واختتم بقوله: “أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة، لأننا نعيش لحظة جيدة وهو نفس الحال مع مانشستر يونايتد”.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، متفوقا على غريمه التقليدي ريال مدريد بفارق 11 نقطة، علما بأن الأخير لديه مباراة مؤجلة.

في المُقابل، يسير يونايتد بخطى ثابتة تحت قيادة المدرب الهولندي إيريك تين هاج، إذ يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب “البريميرليج” برصيد 46 نقطة، وتفصله 5 نقاط عن الصدارة.